«Бумаги скоро будет не хватать»: Песков об огромном госдолге США Песков: США скоро не будет хватать бумаги на обслуживание своего госдолга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США имеют такой государственный долг, что в скором времени не будет хватать бумаги на печатание долларов для его обслуживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, Вашингтон тратит порядка $200 млн в час на обслуживание своего госдолга. Фрагмент интервью в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать, — сказал Песков.

По состоянию на 9 ноября размер государственного долга США составляет $33,7 трлн. Крупнейшие держатели госдолга США — это само правительство и Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов. Вместе на них приходится 39,5% всего госдолга. 24,4% американского госдолга приходится на иностранных кредиторов. Самый крупный из них — Япония с $1,1 трлн, или 3,5% всего объема. Следом за ней идет КНР с $0,9 трлн, или 2,8% госдолга.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. По его словам, такой низкий госдолг — преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета.