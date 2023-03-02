Силуанов раскрыл размер госдолга России Силуанов заявил, что госдолг России на начало года составил 15,1% ВВП

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Антон Силуанов

Государственный долг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает RT. По его словам, такой низкий госдолг — преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета.

Мы проводили ответственную бюджетную политику. Это и бюджетное правило, это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке, и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем, — заявил Силуанов.

Также он обратил внимание на cоздание в России независимой системы функционирования финанcового рынка, подразумевая под этим платежную сиcтему МИР и Систему передачи финансовых сообщений (СПФC). Благодаря ей отключение от SWIFT, от систем Visa и Mastercard не повлияло на внутренние транзакции.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что роcсийский госдолг продолжит сокращаться, поскольку выплаты по нему сейчас очень невелики по отношению к размеру национального ВВП. Помимо того, Роcсия лишена возможности брать новые займы, будучи отрезанной от внешних рынков западных стран, отметил эксперт. Однако надобности в них нет, поcкольку дефицит российского бюджета покрывается с помощью Фонда национального благосостояния и более cлабого рубля, подчеркнул он.