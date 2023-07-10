Названы сроки запуска завода Rheimetall по производству танков на Украине CNN: немецкий Rheinmetall в течение 12 недель откроет завод по производству танков на Украине

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Крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall в течение ближайших трех месяцев откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщает CNN со ссылкой на главу компании Армина Паппергера. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром», уточнил он. Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.

Украинцы должны помогать себе сами — невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10–20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки, — сказал Паппергер.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов.

Издание Der Spiegel ранее сообщило, что ФРГ и Польша не могут договориться об обслуживании переданных ВСУ танков Leopard. По данным СМИ, польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall должны заключить договор об обслуживании танков для решения спорных вопросов. Причиной спора является разница в расценках.