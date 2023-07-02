Германия и Польша спорят об обслуживании переданных Украине танков Der Spiegel: ФРГ и Польша не могут договориться об обслуживании переданных ВСУ танков Leopard

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

ФРГ и Польша не могут договориться об обслуживании переданных ВСУ танков Leopard, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. Ремонтный завод в Польше должен был открыться месяц назад, но переговоры между странами продолжаются до сих пор. При этом несколько танков уже доставлены на ремонт в Польшу, отмечает издание.

Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall должны заключить договор об обслуживании танков для решения спорных вопросов. Причиной отсутствия договоренностей, предположительно, является разница в расценках, пишет Spiegel.

PGZ хочет взимать более €100 000 за «первоначальную диагностику» танков. В ФРГ же за эту работу обычно платят всего около €12 000. Также в PGZ не хотят брать на себя никаких гарантий после ремонта, отмечает издание. Заключению контракта также мешают разногласия на политическом уровне.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall в ближайшие годы на фоне конфликта на Украине ожидает двузначного роста оборота. В 2022 году концерн получил на 18% больше заказов, чем годом ранее, а сейчас продолжает значительно наращивать производство.