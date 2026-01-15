Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 12:32

Названы рычаги давления на Зеленского, которые Трамп уже может использовать

Американист Дудаков: США могут лишить Украину разведданных на фоне провокаций

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп может оказать давление на украинского коллегу Владимира Зеленского через антикоррупционный трек и разведданные на фоне участившихся атак на танкеры в Черном море, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация Соединенных Штатов обладает конкретными рычагами.

Возможности оказывать давление на того же Зеленского у американской администрации имеются, можно было бы дальше развивать антикоррупционный трек. И, возможно, мы это увидим в ближайшее время. Можно было полностью перекрыть обмен разведданными. И, возможно, что действительно этот обмен сейчас будет сокращаться на фоне последних скандалов и попыток украинцев устраивать провокации с атаками уже не только на танкеры РФ, но и на судна, которые перевозят американскую нефть с казахстанских месторождений. То есть рычаги давления у Трампа есть, — пояснил Дудаков.

По его словам, главе Белого дома только осталось найти политическую волю для того, чтобы этими рычагами воспользоваться. Он добавил, что если сегодня американский лидер будет критиковать Зеленского, а завтра — Россию, то не исключено очередное затягивание переговорного процесса по установлению мира на Украине.

Ранее сообщалось, что танкер «Матильда» подвергся атаке двух украинских БПЛА в акватории Черного моря и подал сигнал бедствия. Судно шло под флагом Мальты.

США
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
