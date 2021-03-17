Названы причины, по которым США расширяют антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Инструментом раскачивания рынка, позволяющим ряду экономических групп заработать, назвал санкции Минторга США в отношении России заместитель председателя Партии Роста Виктор Звагельский.

В интервью РИА Новости Звагельский отметил , что ничего иного ждать от администрации Джо Байдена не следует, поскольку тот изначально обещал занимать жёсткую позицию в отношении России.

Но на самом деле Штаты борются не за соблюдение прав человека в России, всё это — большая давнишняя игра, в угоду тех или иных транснациональных экономических групп: не более, чем раскачивание экономического древа, чтобы колебались курсы акций, валют, биткоина. И в данном случае любой повод объявить санкции — это всего лишь инструмент для того, чтобы кто-то на этом зарабатывал, — заявил Звагельский.

При этом он не ждёт от Штатов по-настоящему серьёзных ограничительных мер по отраслям, составляющим основу российского бюджета, в частности по экспорту нефти и газа. Соответственно, новые санкции никак не повлияют на инвестиционный климат.

Кто занимается инвестициями в России — ведут более рискованные проекты, нежели если бы они инвестировали, к примеру, в Европу. Они и понимают, что из-за этого риска получают гораздо больше дивидендов. Каждый рискует настолько, насколько он готов рисковать. А будут санкции или нет, всем глубоко наплевать, — резюмировал эксперт.

Ранее Министерство торговли США заявило о намерении расширить санкционные меры в отношении России. Причиной называлась ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. По данным американского ведомства, ограничения коснутся экспорта, связанного с национальной безопасность. При этом некоторые исключения на срок до 1 сентября 2021 года оставят для отраслей авиации и космоса.