Названо условие для проведения досрочных выборов в Армении

https://static.news.ru/photo/9ffdf27c-87e7-11eb-b6f6-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля. Тогда парламентские выборы состоятся 20 июня.

Такое мнение высказал лидер парламентской оппозиционной фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян. Это связано с особенностями законодательства страны, сообщил он ТАСС.

Если учесть конституцию, то Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы выборы смогли состояться 20 июня. Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной компании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля, — цитирует его агентство.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Кризис вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба.

Как ранее писал NEWS.ru, Никол Пашинян предложил провести референдум по вопросу новой конституции в октябре. Он считает, что переход от парламентской к полупрезидентской форме правления гарантирует стабильность в стране и исключит формирование внутриполитических кризисов.