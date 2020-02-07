https://static.news.ru/photo/bf5ea582-499d-11ea-ae68-fa163e074e61_660.jpg Карен Пирс Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новым послом Великобритании в Соединённых Штатах стала Карен Пирс, занимавшая должность постпреда при ООН.

Лондон впервые назначил женщину главой дипмиссии в Вашингтоне, отмечает Sky News.

Ранее пост британского посла в США занимал Ким Даррок. Дипломату пришлось уйти в отставку после скандала с Дональдом Трампом. Даррок отсылал во внешнеполитическое ведомство своей страны секретные телеграммы с нелестными эпитетами в адрес американского лидера. В частности, он называл президента США «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».

После обнародования этой информации источник в МИД Великобритании выразил уверенность в том, что инцидент не повлияет на отношения стран. Однако Трамп отказался иметь какие-либо дела с дипломатом, писал NEWS.ru.