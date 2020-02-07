Новым послом Великобритании в Соединённых Штатах стала Карен Пирс, занимавшая должность постпреда при ООН.
Лондон впервые назначил женщину главой дипмиссии в Вашингтоне,
Ранее пост британского посла в США занимал Ким Даррок. Дипломату пришлось уйти в отставку после скандала с Дональдом Трампом. Даррок отсылал во внешнеполитическое ведомство своей страны секретные телеграммы с нелестными эпитетами в адрес американского лидера. В частности, он называл президента США «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».
После обнародования этой информации источник в МИД Великобритании выразил уверенность в том, что инцидент не повлияет на отношения стран. Однако Трамп отказался иметь какие-либо дела с дипломатом, писал NEWS.ru.
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