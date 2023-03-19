Названа возможная причина отказа США от доллара Аналитик Сыроваткин: США откажутся от доллара, если увидят в этом выгоду

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Аналитик Олег Сыроваткин рассказал агентству ПРАЙМ, что США могут отказаться от доллара, если увидят в этом очевидную выгоду. Эксперт отметил, что в банковской системе Соединенных Штатов назревает кризис, из-за которого ФРС может остановить рост ключевой ставки. В этом случае, по словам аналитика, инфляция может снова начать расти, а доллар потерять в цене.

Со временем заменить доллар могла бы какая-то новая региональная валюта, например, общая для США и Канады. Это соответствовало бы глобальным трендам, — сказал Сыроваткин.

Специалист при этом подчеркнул, что переход на другую валюту для США является процессом добровольным, так как в этом в настоящее время нет необходимости. Он добавил, что сторонние страны сокращают свои вложения в американскую экономику из-за рисков заморозки активов. Это, по мнению Сыроваткина, не способствует нормализации ситуации с долларом США.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank (SVB). Отмечается, что это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также наличие большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.