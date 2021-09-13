Оценена вероятность вступления Украины в НАТО

Украина может получить возможность вступить в НАТО. Прогноз по этому вопросу неблагоприятный для России. Об этом в интервью NEWS.ru заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, Украиной «надо было заниматься» предыдущие 30 лет, однако это не увенчалось успехом. С нынешней же властью не будет никаких отношений. Кардинальных изменений не произойдёт, считает эксперт.

В результате получились русофобские настроения страны, стремящейся в НАТО. Не исключаю, что так и произойдёт, пока прогноз крайне неблагоприятный, — сказал Коротченко.

Он отметил, что к сожалению, курс на русофобию является мейнстримом украинской политики. Каких-то позитивных изменений не произойдёт, заключил Коротченко.

Ранее на Украине не исключили, что на страну нападут одновременно с трёх направлений и «возьмут её в клещи». Об этом рассказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко, отметивший, что против ВКС России у ПВО Украины нет никаких шансов. По его словам, у украинской армии также нет и союзников, поэтому тактика Киева должна быть «глубоко эшелонированной».