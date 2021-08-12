Названа самая ценная часть расследования о ЧВК Вагнера в Ливии

В расследовании деятельности так называемой ЧВК Вагнера в Ливии, которое провели журналисты BBC, самым важным является десятистраничный документ с перечнем вооружений, запрошенных наёмниками, заявила журналистка Александра Виграйзер изданию Lenta.ru.

Она занималась специальным расследованием про наёмные армии для сайта «Сноб». Журналистка указала, что авторы статьи опубликовали полный список военной техники и оружия, которое запрашивали наёмники. Виграйзер отметила, что нет никаких доказательств того, что бойцы ЧВК Вагнера получают его от российских властей.

Карта минных полей, про которую также написали журналисты, интересна военным и тем, кто занимается разминированием в Ливии, а не широкой общественности, добавила представительница СМИ. Виграйзер отмечает, что журналисты BBC не рассказали ничего нового. Статья представляет собой пересказ давно обнародованной информации и не содержит никакой сенсации.

Становится ли благодаря расследованию Би-би-си более ясной и более полной картина российского неформального присутствия в ливийском конфликте? Увы, не становится, — заявила журналистка.

11 августа BBC опубликовала материал, в котором рассказала о работе ЧВК Вагнера в Ливии. В этой стране был обнаружен планшет с документами. Его содержимое, по мнению журналистов, указывает на работу наёмников в Ливии.

ЧВК Вагнера в прессе называют «неофициальное вооружённое формирование, действующее с 2014 года». Впервые об этой частной военной компании написали журналисты издания «Фонтанка.ру» в 2015 году. Сама группа не значится в силовых ведомствах, её нет в реестре юридических лиц. Некоторые эксперты считают, что ЧВК может быть связана с Минобороны России, но никаких доказательств этому нет.