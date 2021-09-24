Названа причина срочного приезда Эрдогана к Путину

Ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Константин Труевцев назвал возможную причину срочного приезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину. По словам специалиста, турецкий лидер намерен запросить у России военную помощь в решении конфликта в сирийском Идлибе. Его слова приводит Lenta.ru.

Эксперт уверен, что на повестке встречи двух президентов — ситуация в Сирии и недавний визит главы государства в РФ Башара Асада. По словам Труевцева, после этого сирийское руководство куда решительнее заявило о том, что Турции пора бы прекратить оккупацию. Такие сведения нельзя назвать полностью достоверными, однако на это стоит обратить внимание.

Лично я сомневаюсь, что будет какое-то серьёзное, генеральное наступление на Идлиб сирийских войск. Но всё же есть там такие места, которые вызывают беспокойство, — отметил политолог.

Он уточнил, что Россию и Сирию это не устраивает, поэтому возможны операции по зачистке региона от террористов. Эти действия могут оказаться весьма болезненными для Анкары.

Востоковед считает, что такая комбинация окажется довольно проблемной для Эрдогана ввиду внутриполитической ситуации в стране. Труевцев имеет ввиду падающую экономику, усиление политической оппозиции на местных выборах. Он предположил, что подобными шагами глава Турции пытается компенсировать потери рейтинга у населения.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Также Анкара и Москва могут «прийти к важному решению» в двусторонних отношениях.