Названа причина смерти депутата Верховной рады Полякова

Смерть депутата Верховной рады Антона Полякова наступила в результате коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли судмедэксперты после результатов вскрытия. Об этом говорится на сайте офиса генерального прокурора Украины.

По результатам вскрытия, смерть народного депутата Украины наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, — говорится в сообщении ведомства.

Следователи пока ожидают результаты других судебно-медицинских исследований. В настоящее время полиция отрабатывает две версии случившегося — либо Поляков сам отравился чем-то, либо его отравили.

Депутат Верховной рады Антон Поляков умер утром 8 октября. Его тело было обнаружено в такси в Киеве. По словам водителя, пассажир сел в машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего 33-летнему Полякову стало плохо и у него началась тошнота. Прибывшие врачи скорой помощи реанимировать его не смогли.

Поляков стал депутатом Верховной рады в 2019 году, в парламенте был беспартийным. Кроме того, он руководил Украинским центром противодействия преступности и коррупции.