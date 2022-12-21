Названа геополитическая цель освоения Луны Китаем и Россией Политолог Перенджиев: Китай и Россия намерены осваивать Луну ради конкуренции с США

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У России и Китая есть общие интересы в развитии космической деятельности, включая конкуренцию с США, и создание базы на Луне поможет им решить ряд геополитических и других задач, в том числе, дальнейшее освоение космоса и добычу полезных ископаемых, заявил Lenta.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Странам, по его словам, удобнее действовать сообща, тем более что у России не осталось других союзников.

Если наши страны не будут стремиться как можно скорее попасть на Луну и освоить ее, это сделают Штаты, а мы придем на занятое место. Тем более, что американцы уже туда летали <…> Понятно, что кто хозяин в космосе, тот хозяин и на Земле, — заметил Перенджиев.

Ранее Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по созданию научной лунной станции, о чем заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По словам главы госкорпорации, работа начнется после детального анализа района посадки, отбора грунта и исследований по наличию воды. База будет предназначена для проведения научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования земного спутника, наблюдения, фундаментальных экспериментов и проверки технологий.