Роскосмос подписал с Китаем договор о создании лунной станции Роскосмос подписал с Китаем договор о совместных работах по международной лунной станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по созданию научной лунной станции, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он напомнил, что меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции был подписан в 2021 году.

Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области, — сказал Борисов.

По словам главы госкорпорации, работа начнется после детального анализа района посадки, отбора грунта и исследований по наличию воды.

9 мая 2021 года Россия и Китай подписали меморандум по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Она представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на ее орбите. База предназначена для проведения научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования земного спутника, наблюдения, фундаментальных экспериментов и проверки технологий. Комплекс может длительное время эксплуатироваться беспилотно, с перспективой присутствия человека на Луне.