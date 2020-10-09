Назван лауреат Нобелевской премии мира

https://static.news.ru/photo/cccc7304-0a11-11eb-a038-fa163e074e61_660.jpg Берит Райсс-Андерсен Фото: Bair175/wikipedia.com

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе. Лауреата нынешнего года назвала 9 октября председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Комитет присудил премию за усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов, а также за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов.

Ранее стало известно, что нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Райнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез. Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез — за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

Также Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк. Соответствующее объявление было сделано 8 октября. Премия присуждена за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее», писал NEWS.ru.