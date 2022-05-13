Назван главный поставщик кровавых войн и конфликтов в ближайшие 10 лет Политолог Марков назвал главного поставщика кровавых войн и конфликтов в ближайшие годы

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Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков прокомментировал NEWS.ru слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который предрёк череду энергетических, продовольственных и логистических кризисов, а также военных противостояний в разных частях мира из-за последствий антироссийских санкций. По его мнению, Медведев имел в виду нарастание хаоса в мире. Марков считает, что потенциальных горячих точек много, но в следующие десятилетия Африка станет главным поставщиком кровавых войн и конфликтов.

Потенциальных точек конфликта много: между Китаем и Тайванем, продолжающийся конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, то есть между суннитами и шиитами. Это конфликты в арабском мире, на постсоветском пространстве, карабахский конфликт ещё не разрешён. Также конфликты, связанные с неконтролируемой миграцией в странах ЕС из-за разрушающихся государственных институтов на Ближнем Востоке и в Африке. Это постепенно закипающая Африка, которая на самом деле в следующее десятилетие, по моему мнению, будет главным поставщиком кровавых войн и конфликтов, — отметил Марков.

Медведев предрёк череду энергетических, продовольственных и логистических кризисов, а также военных противостояний в разных частях мира из-за последствий антироссийских санкций. По мнению политика, возникнут новые военные конфликты в тех местах, где ситуация стагнирует и не находит мирного разрешения на протяжении многих лет. Кроме того, возможна активизация террористов, разозлённых тем, что западные власти занимаются только разборками с Россией и ничем другим, продолжил Медведев.