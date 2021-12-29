Стремление назначить посла в России углубит конфликт внутри «Талибана»

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) рассчитывает назначить своего посла в Москве. Это следует из официальных заявлений группировки. Несмотря на то что Россия считает смену власти в Кабуле объективной реальностью, она как принимающая сторона пока не спешит давать однозначный ответ на вопрос вокруг перестановок в посольстве Афганистана. В экспертной среде есть точка зрения, что Москве необходимо дождаться следующего года. По этим оценкам, сама интрига с назначением рискует усугубить поляризацию внутри «Талибана».

О том, что талибы планируют назначить посла в Москве, заявил их официальный представитель Забиулла Муджахид. По его словам, у нового руководства Афганистана есть план по действующим посольствам и консульствам, которые важны для дипломатических отношений. И в этом смысле, по его словам, движение активно сотрудничает с принимающими государствами.

Мы планируем назначить посла в Москве, и мы его назначим, — выразил уверенность Муджахид.

Представитель группировки не уточнил сроков этих перестановок, отметив, что от России пока не поступало никаких условий для признания сформированного талибами правительства.

Как заметила, отвечая на вопрос NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, позиция Москвы радикальному движению в действительности хорошо известна: российская сторона видит необходимость в формировании «подлинного этнополитического инклюзивного правительства», реализации «действенных мер по борьбе с терроризмом, наркопреступностью», а также в соблюдении базовых прав человека.

Президент Владимир Путин ранее заметил, что признание или непризнание власти в Афганистане зависит от реалий и того, насколько новые хозяева Кабула готовы к представлению в руководстве страны всех этнических групп.

Алексей Куденко/РИА Новости

Послы на голодном пайке

По оценкам «Талибана», кадровые перестановки в посольствах должны заполнить вакуум, оставленный частью дипкорпуса после падения администрации Ашрафа Гани. Кроме того, для группировки принципиально важно каким-то образом сместить политически неугодных послов. Как известно, часть афганских дипломатов в некоторых странах продолжает свою работу, отказываясь признавать смену власти в Кабуле. До настоящего момента было известно, что «Талибан» не выплачивает жалованье не только остающимся на своих должностях сотрудникам посольств, но и представителям головного офиса МИД.

Другой вопрос — ошибочные денежные переводы. Так, в последние недели правления Гани афганское посольство в Таджикистане «случайно» получило около $786 тыс., которые талибы впоследствии попытались вернуть, направив соответствующее письмо дипломатам. Чуда, естественно, не произошло.

«Талибан» не имеет никакого права требовать возврата этой суммы почти в $800 тыс., потому что посольство Афганистана является официальным дипведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы, — пояснил журналистам посол в Душанбе Мухаммад Захир Агбар, комментируя ситуацию.

По его словам, в столице Таджикистана по-прежнему живут и работают свыше 10 тыс. афганцев, которым могут понадобиться эти ошибочно переведённые средства.

Фактор раскола

В разговоре с NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко отметил, что «Талибан» очень хотел бы посадить в Москве своего посла.

Тем более что, по слухам, которые долетают сегодня из Кабула, якобы сам спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов пообещал это [одобрение посольского назначения] весьма влиятельным персонажам, представляющим «сеть Хаккани» (радикальное крыло талибов, которое предположительно связано с запрещённой в России группировкой «Аль-Каида». — NEWS.ru), во время своего визита в афганскую столицу. То, что это обещание, как и некоторые другие, российскими представителями не выполняются, очень раздражает талибов. Андрей Серенко директор аналитического центра Российского общества политологов директор аналитического центра Российского общества политологов

По словам эксперта, такая ситуация создаёт противоречие между предполагаемыми планами некоторых российских дипломатов и позицией президента Владимира Путина, который, как отмечает Серенко, «явно не готов принять верительные грамоты от представителя международной террористической организации».

Можно не сомневаться, что если бы интрига с назначением талибского посла в Москву удалась, то это обострило бы конфликт между фракциями муллы Абдула Гани Барадара и Сираджуддина Хаккани: оба они хотели бы иметь своего эмиссара в российской столице, — полагает Серенко.

У этих групп влияния и без того достаточно поводов для разногласий.

Ajmal Kakar/Global Look Press

Пережить зиму

Впрочем, Серенко полагает, что перспектива появления посла талибского руководства в России пока что ничтожна.

Москва, которая с приходом талибов к власти лишилась большинства своих ресурсов политического влияния внутри Афганистана, сейчас пребывает в своеобразном технологическом тупике на афганском направлении. Как, впрочем, и большинство других внешних игроков в Афганистане, — обратил внимание эксперт.

По его словам, сейчас российской стороне выгоднее поставить ситуацию на паузу, наблюдая за тем, как талибы смогут пережить нынешнюю зиму и не возникнет ли по итогам этого сезона в стране мощное оппозиционное сопротивление.

Опыт многолетних боевых действий показывает, что интенсивные наступательные операции в Афганистане возобновляются именно в весеннее время. В настоящее время опасность для талибов в военном плане представляет Фронт национального сопротивления Афганистана, которым руководит командир Ахмад Масуд — младший. В последние недели его формирования проводят партизанские операции против талибов.

Полномасштабное сопротивление в весенние месяцы вполне возможно, говорит Серенко. В связи с этим Москве нет смысла торопиться ни с политическим признанием правительства «Талибана», ни с выдачей агремана талибскому послу, подытожил аналитик.