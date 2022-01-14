Столтенберг: в НАТО готовы установить с Россией контроль над вооружением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио сообщил, что Альянс готов к совместному с Россией контролю над вооружением, в том числе над ядерным. По его словам, это поможет снизить напряжённость в отношениях РФ и НАТО.

Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдём. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны, — сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО выступил против предложения России к Альянсу отказаться от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, блок никогда не пойдёт на уступки в вопросах безопасности союзников или права народа решать свою судьбу.

Столтенберг подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с уставом ООН, а также вправе попросить помощи для этого. Генсек Альянса не видит, как это может угрожать России, «которая является агрессором в этом конфликте».

Глава НАТО также пояснил, что решимость Альянса поддерживать Киев обусловлена наблюдаемым «большим скоплением сил» на российской территории вдоль украинской границы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что НАТО в настоящее время показывает полную недоговороспособность в дискуссии с Россией. Говоря о реакции Альянса и США на предложения РФ по безопасности, он отметил, что на текущий день Москва ожидает ответа на свои инициативы. Глава МИД РФ считает, что Запад предоставит ответ через непродолжительное время.