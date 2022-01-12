Столтенберг: НАТО заинтересована в возобновлении работы миссии в Москве

НАТО заинтересована в восстановлении работы миссии в Москве и офиса РФ в Брюсселе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с российской стороной. По его словам, союзники по НАТО выразили готовность искать возможности развития гражданских и военных каналов коммуникации с РФ, сообщает ТАСС.

Что касается взаимодействия, союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе, — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что союзники по НАТО готовы снова встретиться с российскими представителями для проведения более обстоятельных переговоров и достижения конструктивных результатов.

Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. По его словам, сторонам нужен существенный диалог. Если РФ согласится на серию новых встреч, то следует их готовить.

Ранее Столтенберг заявил, что члены НАТО не будут жалеть уcилий для поиска политических путей для сотрудничества с Россией. По его словам, это даёт возможности для конструктивного взаимодействия ради безопасности Еврoпы. В частности, в НАТО готовы обсуждать с РФ взаимные ограничения в отношении ракет и вопрос ядерной политики.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.