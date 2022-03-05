НАТО уже вовсю бомбит Брюссель

Помните знаменитый мем о якобы неразумных российских «ответках» на западные санкции: «Опять бомбят Воронеж»? Действительно, как можно было не пускать в страну пармезан, который явно вкуснее костромского сыра? А что уж говорить о бри и камамбере.

Шутки шутками, вот только лучшие энергетические умы объединённой Европы после долгих интеллектуальных бдений поняли, как им понизить зависимость от российских углеводородных поставок. Оказывается, не надо уповать на сжиженный заокеанский газ или поставки из Эмиратов. Достаточно просто снизить зимой температуру в домах хотя бы на один градус. Температура эта из разряда «средней по больнице». В том же Брюсселе сами потребители регулируют расход отопительного газа и сами и так по причине дороговизны активно снижали свою зависимость от России и её углеводородов. Но новая глубокомысленная инициатива вообще меняет все представления о преимуществах цивилизации. Лиха беда начало, начнут с одного сэкономленного градуса, а там как пойдёт. Смело стрельнули в ногу многим потребителям.

Итальянские макаронные короли задумались о страшном: готовы снижать объёмы производства одного из символов Италии да повышать цены. Всё потому, что «макаронники» перестали получать элитное зерно твёрдых сортов пшеницы из России и Украины, без которого один из самых знаменитых на весь мир продуктов «сапожка» перестанет быть сокровищницей чистого протеина. Придётся везти нужное сырьё из далёкой Канады со всеми предсказуемыми последствиями для гурманов. Энергетический баланс европейцев и в этом смысле изменится.

unsplash.com

Впрочем, макароны — это просто мелочь на фоне крупнотоннажного нефтяного бизнеса. Под нажимом солидарного антироссийского Запада даже такой американский гигант, как акционер «Сахалина 1» ExxonMobil, вынужден маневрировать. Можно, конечно, с ходу продать свой 30-процентный пакет тем же китайцам, но жалко резать курицу, несущую золотые яйца. И как тут не вспомнить об инструментах наших деловых людей из не столь уж далёких девяностых. Можно ведь и фиктивно уступить свой немалый пакет. Но поговаривают, что шефы Exxon намерены вывести свой пакет акций в офшор и продолжать качать прибыль параллельно американской политике наказания России. Причём есть основания полагать, что в Вашингтоне на такие «шалости» посмотрят сквозь пальцы. Тут, как говорится, noblesse oblige — положение обязывает. Нужно делать хорошую мину. Особенно в адрес европейцев. Поскольку по такой скользкой офшорной дорожке могут пойти многие американские фирмы.

Тем более что Boeing крайне трудно будет обходиться без наших титановых опорных систем шасси и некоторых других. А у нас в этой области почти мировая монополия. Раньше, когда возникал соблазн ввести такие антибоинговые санкции, нас уверяли, что в ответ наднациональная корпорация откажет лизинговым самолётам в России в техническом обслуживании. Ну, вот они уже лишились такого козыря, фактически бомбанув Сиэтл с его авиапромышленностью, и руки у наших творцов «ответки» развязаны.

unsplash.com

Из-за срыва поставок из России никеля высокой очистки, редкоземельных металлов, палладия, неона с Украины снижают скорость своих конвейеров, а то и останавливают производство европейские автогиганты, которые ещё не вышли из ковидного кризиса, вызвавшего сбой в поставках микросхем из Азии.

Но главное в другом. Традиционно, когда возникает обострение даже на Ближнем Востоке, не говоря уже о Европе, то автоматически США становятся страной-убежищем, куда потоком перетекают капиталы из Старого Света. Сейчас европейцы включили такой «насос». Просто ковровая самобомбардировка.

Кто славил всеобщую глобализацию, тому уже не стоит удивляться подобному рикошету.​