НАТО считает РФ главной военной угрозой на ближайшие 10 лет

https://static.news.ru/photo/2335ea40-34ab-11eb-bac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО считает РФ главной военной угрозой безопасности Альянса минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании Блока «НАТО-2030». Документ обнародован в ходе завершающейся 2 декабря видеоконференции глав МИД организации.

Yesterday #NATO Foreign Ministers discussed key issues for the future of the Alliance:

#NATO2030 Read the report here: https://t.co/kFnWUDPA5f

Russiaâs military build-up

NATOâs training mission in Afghanistan https://t.co/xFgfo3Cnm5 — Denmark at NATO (@DK_NATO) December 2, 2020

На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остаётся главной военной угрозой для Альянса, — говорится в отчёте на официальном сайте НАТО.

В НАТО добавили, что союз должен сформировать постоянный орган для оценки угрозы со стороны Китая.

Today @NATO Allied ministers discuss #China âs growing influence, its efforts to re-shape international orgs & the challenges we need to address together as an Alliance. âs infrastructure grab & use of predatory lending has global implications, including in #Europe . #ForMin pic.twitter.com/V4ALetZhQz — US Mission to NATO (@USNATO) December 2, 2020

Москва продолжает вести в мире «напористую политику и агрессивные действия». Данное обстоятельство препятствует конструктивному диалогу с ней. Об этом говорится в стратегическом докладе НАТО. Составители документа также рассказывают о «негативно влияющей на безопасность Евро-Атлантического региона» активной деятельности России на Чёрном и Балтийском морях, в Арктике и Восточном Средиземноморье. В документе упоминается так называемая агрессия Москвы против Украины и Грузии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел стран НАТО в ходе последней видеоконференции подтвердили: Альянс должен продолжать диалог с Россией. Об этом заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, Блок приветствует диалог Москвы и Вашингтона о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что НАТО не хочет оказаться в мире, где не будет контроля над вооружением.