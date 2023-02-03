НАТО: Россия подрывает жизнеспособность ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс»

Россия не выполняет условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и тем самым подрывает его жизнеспособность, говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО. Альянс призвал Москву возобновить инспекции ядерных арсеналов.

Союзники сходятся во мнении, что ДСНВ способствует международной стабильности, сдерживая стратегические ядерные силы России и США. Поэтому они с озабоченностью отмечают, что Россия не выполнила свои юридические обязательства по договору СНВ, — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Россия, отказывая Вашингтону в инспекции своих территорий и созыве сессии Двусторонней консультационной комиссии, препятствует использованию важных прав США в рамках договора и подрывают возможность американской стороны адекватно контролировать соблюдение Москвой основных положений соглашения. Альянс призвал Россию выполнить свои обязательства по договору, подчеркнув, что США его соблюдают.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации. Он указал, что ВСУ атаковали российские аэродромы при поддержке американских специалистов.