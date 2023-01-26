«У США не все в порядке»: Рябков о нарушениях Вашингтоном условий ДСНВ Рябков назвал странными требования США об инспекциях по ДСНВ после атак Украины

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Рябков

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал странными требования США к России возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации. Они выглядят странными, поскольку Украина атаковала российские аэродромы при поддержке специалистов из США, отметил он в интервью «Коммерсанту».

Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США, — подчеркнул Рябков.

Дипломат добавил, что диалог между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями оказался замороженным после начала спецоперации РФ на Украине. Его возобновление зависит от того, какие действия предпримут США в контексте событий на Украине. Предстоит комплексный анализ их действий, добавил дипломат, уточнив, что в США понимают, каких именно шагов по деэскалации от них ожидают в Москве.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что полноценно действуют не все механизмы ДСНВ. В конце декабря 2022 года он связал это с последствиями ковидных ограничений, а также с санкциями на любые контакты по военной линии. Герасимов добавил, что фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия, стал результатом действий Запада.