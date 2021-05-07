НАТО проведёт учения по освобождению Прибалтики от России

НАТО отрабатывает оборону Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии. К манёврам привлечены более 30 тысяч военных из 25 стран, сообщает немецкое издание SRF.
Учения
Всё это, по мнению авторов публикации, заставляет Североатлантический альянс задуматься, есть ли у него возможность защитить и даже вернуть Прибалтику в случает «вторжения» России.
По сценарию, силы НАТО вторгаются на уже оккупированную территорию стран Балтии и отрабатывают контратакующие манёвры.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины проведёт масштабные антитеррористические учения в Харьковской области с 14 апреля до конца мая. Особое внимание уделят участкам на границе с РФ.