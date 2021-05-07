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Мир

НАТО проведёт учения по освобождению Прибалтики от России

05:20, 08 мая 2021

НАТО отрабатывает оборону Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии. К манёврам привлечены более 30 тысяч военных из 25 стран, сообщает немецкое издание SRF.

Учения носят характер оборонительных, а тренировки планируется провести на территории 13 стран. Издание отмечает, что Альянс озаботился обороной Европы после воссоединения Крыма с Россией. Из-за этого возник ряд проблем. Например, НАТО не хватает мощностей для того, чтобы быстро перебросить большое количество войск в Восточную Европу. Недостаточно сил и для воздушной транспортировки, низкие показатели отмечаются по скорости реакции.

Всё это, по мнению авторов публикации, заставляет Североатлантический альянс задуматься, есть ли у него возможность защитить и даже вернуть Прибалтику в случает «вторжения» России.

По сценарию, силы НАТО вторгаются на уже оккупированную территорию стран Балтии и отрабатывают контратакующие манёвры.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины проведёт масштабные антитеррористические учения в Харьковской области с 14 апреля до конца мая. Особое внимание уделят участкам на границе с РФ.

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