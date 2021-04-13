Украина проведёт масштабные учения на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/c7483288-9c6a-11eb-8c4b-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA_facebook.com

Служба безопасности Украины проведёт масштабные антитеррористические учения в Харьковской области с 14 апреля до конца мая. Особое внимание уделят участкам на границе с РФ, передаёт пресс-служба ведомства.

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с применением военной техники и огнестрельного оружия. В ведомстве уточнили, что на «отдельных территориях» будут введены ограничения, а также возможны досмотры и проверки документов.

В связи с этим СБУ просит граждан сообщать о подозрительных лицах, которые в указанный период будут проявлять повышенный интерес к вокзалам, военным объектам и зданиям органов власти, а также все время носить с собой документы.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина и Грузия в ближайшее время проведут совместные с НАТО учения в Чёрном море с применением боевых кораблей. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.