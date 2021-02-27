НАТО приступила к учениям в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/6bcceb34-7905-11eb-8a0a-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

В субботу, 27 февраля, в Чёрном море начались международные учения НАТО «Посейдон-21».

Как сообщает пресс-служба Генштаба Военно-морских сил Румынии, учения стартовали в черноморском порту Констанца. Учения будут проходить на море, на суше и в воздухе. В них примут участие военные из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединённых Штатов Америки и Турции.

«Посейдон-21» — это учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза, — заявили в Генштабе ВМС Румынии.

Военные планируют отработать сценарии по борьбе с подводными угрозами, в том числе гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Также будут проводиться учения по буксировке повреждённых судов, заправке топливом на воде, оказанию первой помощи.

В учениях примут участие минные и морские тральщики, истребители МиГ-21, вертолёты, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătunean, а также подводный робот с дистанционным управлением.

Завершатся учения 6 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо порассуждал о том, что ждёт НАТО в случае военного конфликта с РФ в Европе. Журналист пришёл к выводу, что группировка российских войск быстро даст отпор соединениям Североатлантического альянса в Прибалтике, если не будет увеличено присутствие военных США на этом фланге.