НАТО подтягивают к Китаю Евроатлантический альянс активно выходит за геостратегические рамки своего основополагающего договора

Фото: US Navy/via Global Look Press

Постоянная морская группа НАТО 2

Изначально, если верить первому генсеку НАТО лорду Исмею, блок имел своей сверхзадачей держать Америку в Европе, Советы — вне Европы, а немцев — под Европой. Иными словами, театр потенциальных военных действий был четко определен: севернее тропика Рака. По этой причине в восьмидесятых годах Испания, вступая в Альянс, имела немалые переговорные трудности в Брюсселе, стремясь хоть как-то распространить коллективные гарантии безопасности на свои территории вне оговоренной зоны. На Сеуту и Мелилью.

Доходило до курьезов. В ходе аргентино-британской войны за Фолклендские (Мальвинские) острова английский фрегат был потоплен французской ракетой «Экзосет», которую бортовой радар системы корабельной ПВО определил как свою натовскую. Никто не планировал проявлять атлантическую солидарность на столь дальних берегах.

Более того, когда новая Россия в начале нулевых годов ставила ребром вопрос о своем возможном вхождении в НАТО, среди аргументов против приема бывшего, как тогда казалось, противника был и такой: в случае расширения Альянса за счет России, НАТО автоматически выходило бы на китайские границы. Что было сочтено крайне опасной вводной для стратегического планирования. За такие горизонты двадцать лет назад в Брюсселе не заглядывали.

И вдруг выясняется, что структуры Североатлантического блока внимательно следят за нарастающим напряжением вокруг Тайваня. А «зеленый» министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, только — только отойдя от своего ооновского выступления за полное ядерное разоружение, заявляет, что ее страна будет готова оказать помощь Тайваню в случае китайской агрессии. Притом что и Германия признает Тайвань частью единого Китая. А ее коллеги из немецкого Министерства обороны и так публично стенают по поводу безмерных военных поставок киевской Украине, которые, мол, оголяют военные арсеналы.

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Китайской Республики

Собственно, уже замечено, что НАТО стремится стать глобальным военным союзом, видя в такой глобализации шанс сохранить решающую западную гегемонию в мире. И тайваньский синдром, охвативший в последние дни атлантистов, только лишний раз выявил такой тренд.

Нет, и раньше были военные операции вне географических рамок Североатлантического договора, в которых участвовали силы сразу нескольких стран-членов Альянса, как, например, это было в Ираке. Но и тогда были свои диссиденты, типа Франции, которые воздерживались от участия в совместных операциях вне натовской зоны. Но не только мир меняется. Меняются и прежние структуры, переживающие свои перестройки.

Не зря ведь Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга НАТО». И не в последнюю очередь речь шла не только о недовольстве Парижа поведением военных кораблей Турции, которые якобы взяли под прицел у берегов Ливии французский фрегат. Макрона волнует недостаточная, по мнению французов, поддержка союзниками их интересов в Африке — зоне еще колониального французского влияния. И где все активнее, а главное — эффективнее, действуют наши ЧВК.

Вопрос, например, об организационном слиянии НАТО с вновь образованным блоком AUKUS (Австралия, Великобритания, США), откровенно нацеленным на сдерживание Китая и допускающим втягивание в такое открытое противостояние и Японии, и Южной Кореи, пока выглядит простым допущением. Но это пока.