НАТО пересмотрит стратегическую концепцию, чтобы ответить России

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Ради ответа на действия России и вызовы со стороны Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию. Соответствующий документ планируется подготовить для принятия его на саммите в 2022 году. Об этом сообщает американский Белый дом.

Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде, которая включает агрессивную политику и действия России; вызовы, которые ставит перед нашей коллективной безопасностью Китайская Народная Республика, — говорится в заявлении.

Сообщение обнародовано накануне саммита НАТО, стартующего 14 июня в Брюсселе.

В заявлении также говорится, что концепция будет готова к 2022 году, её смогут утвердить на очередном саммите Альянса.

В свою очередь в Китае заявили, что новая стратегическая концепция НАТО является проявлением мышления холодной войны и в современном мире для него нет перспектив развития.

Ранее издание Defense News сообщило, что НАТО может отказаться размещать в Европе ядерные ракеты.