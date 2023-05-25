НАТО останется без женского руководства Премьер-министр Дании опровергла слухи о намерении занять пост генсека НАТО

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен опровергла информацию о том, что она собирается занять место Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, пишут «Известия». Глава датского правительства подчеркнула, что намерена продолжить работу на своем посту. Информация о том, что Фредериксен может стать новым руководителем Альянса появилась в американских СМИ в преддверии визита главы кабмина в США.

Я не претендую на другую работу, кроме той, которую выполняю как премьер-министр Дании, — сказала Фредериксен.

Она при этом не стала называть возможных кандидатов на пост руководителя НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Он выразил уверенность, что в Альянсе к этому времени ему подберут замену. Глава НАТО уже трижды продлевал срок полномочий и остается на посту генсека почти девять лет.

До этого Столтенберг заявил, что отношения Альянса и России не наладятся с окончанием военной операции. По его словам, страны военно-политического блока должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО.