НАТО ограничило доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру

https://static.news.ru/photo/2a7db51e-c21b-11eb-84a2-96000091f725_660.jpg Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация решила ограничить доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь, — сообщил Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии заседаний министров иностранных дел и обороны стран Альянса.

Отношения между странами Запада и Белоруссией ухудшились после инцидента с лайнером Ryanair: 23 мая борт, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после фейкового сообщения о бомбе. Силовики сняли с рейса белорусского оппозиционера, объявленного в республике в розыск, Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Она была арестована на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

Западные политики считают, что экстренная посадка лайнера была операцией белорусских спецслужб по задержанию Протасевича. Он был главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским. Журналисты канала полагают, что инцидент с Ryanair, возможно, готовили под лидера оппозиции в стране Светлану Тихановскую.