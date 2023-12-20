НАТО и ЕС игнорируют возможные «утечки» переданного Киеву оружия Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют шанс попадания оружия Киева к экстремистам

Фото: МО Украины

НАТО и Евросоюз игнорируют угрозу попадания переданного Киеву оружия к экстремистам с Украины и из других стран, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его мнению, делают они это зря, поскольку оружие, попади оно не в те руки, будет опасно для всего мира.

Под дулом «западного ружья» может оказаться весь мир. Однако страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за ее пределами, что с учетом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности, — резюмировал Гаврилов.

Ранее спецгруппа оперативного реагирования, созданная при председателе правительства ДНР, провела расследование, в ходе которого был подтвержден факт продажи Украиной западного оружия. Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что вооружение продавалось на черных рынках, а покупателями выступали все те, кто «просто заплатит деньги». При этом на площадках был представлен широкий спектр вооружения — от стрелкового оружия до ракет. Некоторых покупателей удалось установить — ими оказались жители Ближнего Востока.

До этого член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин ранее заявила, что Вашингтону следует обратить внимание на Украину после появления у атаковавших Израиль бойцов ХАМАС американского вооружения. По ее мнению, Киев может иметь отношение к поставкам оружия на Ближний Восток.