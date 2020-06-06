НАТО готовит план на случай второй волны пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/35794fc4-a84e-11ea-bdc6-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Наступление второй волны пандемии коронавируса, если таковая случится, страны-члены НАТО должны встретить во всеоружии. Для этой цели министры обороны участников Североатлантического альянса к середине июня 2020 года подготовят свои предложения.

Разработкой общего плана по оказанию помощи членам Альянса и его партнёрам занимается НАТО. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag. Издание отмечает, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил о приоритете скоординированных действиях по противодействию пандемии COVID-19. Это позволит «быстрее и лучше помочь членам НАТО».

Ранее NEWS.ru сообщал, что активность войск стран НАТО в обозримом будущем, скорее всего, будет только возрастать. Она будет увеличиваться по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, считает замминистра иностранных дел России Александр Грушко.