«Наш враг — война»: Ким Чен Ын призвал наращивать военную мощь

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит укреплять силы самообороны, дабы иметь возможность противостоять врагам. Слова руководителя КНДР приводит агентство ЦТАК.

Своё заявление Ким Чен Ын сделал на выставке оборонных разработок, посвящённой 76-й годовщине основания Трудовой партии Кореи.

Наш враг — это сама война, а не определённая страна или силы, такие как Южная Корея или США. Однако наши мирные усилия ни в коем случае не означают, что мы отказываемся от права на самооборону, — отметил глава КНДР.

При этом он раскритиковал Сеул и Вашингтон за частое проведение совместных военных учений и разработку новых видов вооружения.

Соединённые Штаты часто говорят о том, что не имеют враждебных намерений в отношении нашей страны, однако поведение Вашингтона идет вразрез с его словами, — подчеркнул Ким Чен Ын.

Он также добавил, что Северная Корея «должна быть сильной ради следующих поколений». По мнению руководителя государства, ситуацию на Корейском полуострове будет нелегко урегулировать именно из-за позиции США. Кроме того, Ким Чен Ын обвинил Сеул в политике двойных стандартов и лицемерии.

Если Южная Корея будет посягать на право Пхеньяна на самооборону, в ответ последуют «решительные действия», заявил в заключении Ким Чен Ын, добавив, что история конфликта между соотечественниками не должна повториться.

Ранее в МИД КНДР осудили заседание Совета Безопасности ООН по пускам северокорейских ракет, заявив, что этот орган всемирной организации нарушает суверенитет страны. Представитель северокорейского МИД Чо Чхоль Су сообщил, что пуски проводились на территории КНДР и не представляли опасности для соседних стран.