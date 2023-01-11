NASA обнаружило новую планету размером с Землю в обитаемой зоне

Фото: nasa.gov

NASA обнаружило новую планету размером с Землю в обитаемой зоне, сообщило американское федеральное агентство в заявлении на сайте. Телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) нашел в звездной системе TOI 700 уже второй космический объект, на котором потенциально может быть вода и даже жизнь. Небесное тело с, предположительно, скалистой поверхностью получило название TOI 700 e.

Это одна из немногих известных нам систем с несколькими маленькими обитаемыми зонами, — рассказала научный сотрудник лаборатории реактивного движения NASA Эмили Гилберт.

В 2020 году ученые обнаружили три планеты вокруг небольшой звезды TOI 700 (TESS Object of Interest), расположенной приблизительно в 100 световых годах от Земли. Объекты назвали TOI 700 b, c и d. Новая обнаруженная планета примерно на 10% меньше планеты d, которая в теории вполне подходит для жизни.

Ранее российские ученые вечером 9 января зарегистрировали сильную вспышку на Солнце. Наблюдатели из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) зафиксировали начало яркой вспышки класса X1.9 в 21:37, через 13 минут она достигла своего пика и в 21:57 погасла. Импульс света стал 15-м по счету, который был замечен учеными.