Российские ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце Ученые ФИАН вечером 9 января зафиксировали сильную вспышку на Солнце

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Российские ученые вечером 9 января зарегистрировали сильную вспышку на Солнце, передает «Москва 24». Наблюдатели из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) зафиксировали начало яркой вспышки класса X1.9 в 21:37, через 13 минут она достигла своего пика и в 21:57 погасла. Импульс света стал 15-м по счету, который был замечен учеными.

Известно, что вспышки на Солнце могут стать причиной магнитных бурь, которые, в свою очередь, оказывают негативное воздействие на энергосистемы и пути миграции птиц и животных на Земле, — говорится в сообщении.

Первую в 2023 году вспышку на Солнце высшего класса X ученые зарегистрировали 6 января, в 03:57 по московскому времени. Уже 9 января ученые зафиксировали вторую вспышку высшего балла, которая произошла в 22:50. На сайте Лаборатории солнечной астрономии отмечается, что за весь прошлый год на Солнце зарегистрировали только семь вспышек высшего класса. В связи с этим всплеск активности, который разворачивается сейчас, ученые признали необычным. Наблюдатели отметили, что количество солнечных пятен, которые являются одним из индикаторов активности, по итогам последнего года примерно на 50% опережает число, прогнозируемое ранее.

6 января жители Москвы могли наблюдать в небе «три солнца». Речь идет об оптическом эффекте, который известен как солнечное гало. Такое необычное явление возникает в результате преломления солнечных лучей в кристаллах льда.