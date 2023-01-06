«Три солнца» над Москвой попали на фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 6 января, москвичи могли наблюдать в небе «три солнца», такой оптический эффект носит название солнечное гало. NEWS.ru публикует снимки редкого природного явления, которое возникает в результате преломления солнечных лучей в кристаллах льда.

Специалист Центра погоды «Фобос» в разговоре с РБК объяснил, что гало случается зимой при таких погодных условиях, которые сейчас в Москве.

В верхних слоях атмосферы имеются облака верхнего яруса — они почти прозрачные, неплотные и располагаются на высоте от семи до девяти километров. Эти облака состоят не из капелек дождя, а из снежинок или льдинок. Глядя на солнечный диск, можно увидеть белый круг — это результат преломления солнечных лучей в этих кристалликах льда, — пояснил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее «Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На опубликованных снимках видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.

В ноябре жителей Новосибирска встревожили серо-желтые пятна на реке Иня, новосибирцы приняли их за выбросы опасных отходов. Выяснилось, что это было редкое природное явление под названием снежура.