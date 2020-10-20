Нарышкин перестраховался с Молдавией

Глава российской службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке США революции в Молдавии — в преддверии назначенных на 1 ноября президентских выборов в республике. Впрочем, такие заявления пока выглядят перестраховкой: до сих пор Москве и Вашингтону удавалось сохранять баланс в Кишинёве без конфронтации, и для преломления этой тенденции нет предпосылок.

Политическая ситуация в Молдавии уже несколько лет принципиально не меняется. Несмотря на распри в парламенте и правительстве, президентом остаётся Игорь Додон, которого принято считать пророссийским политиком. Именно он, по мнению Нарышкина, вызвал недовольство у властей США.

Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией, — заявил глава СВР.

Как считает Нарышкин, американские дипломаты уже наладили контакт с местной прозападной оппозицией с целью организации протестов в случае додоновской победы.

Позиция главы СВР понятна и находится в русле российской внешней политики (особенно на ближнем контуре), однако на деле Молдавия являет собой тот редкий случай, когда интересы Москвы и Вашингтона сходятся.

Игорь Додон dodon.md

Действительно, Додону на грядущем голосовании предстоит нелёгкая борьба. Основным его соперником является экс-премьер Майя Санду, которая однажды уже претендовала на президентское кресло — в 2016 году, на первых в истории Молдавии всенародных выборах. Тогда она проиграла (но, что примечательно, только во втором туре) с незначительным отрывом, получив 48% голосов против додоновских 52%. Симптоматично, что США четыре года назад не стали оказывать никакого давления на молдавские власти, не оспаривая победу Додона. А в 2019-м, во время правительственного кризиса в Молдавии, Россия, как и западные партнёры, поддержала назначение Санду премьер-министром страны.

Именно события весны — лета прошлого года служат основным маркером отношения РФ и Запада к Молдавии. С одной стороны, только внешние игроки могут решить внутренние проблемы республики, что признают и местные эксперты. С другой, этих же игроков, судя по всему, устраивает статус-кво: баланс между пророссийскими и прозападными силами в стране.

Если же рассматривать долгосрочные варианты развития событий, то победа Санду на ноябрьских выборах в перспективе выгодна и Кремлю. Во-первых, хотя Додон и считается союзником Москвы, он уже давно стал для неё весьма токсичным партнёром — по меньшей мере с тех пор, как журналисты опубликовали «сливы» его бесед с Владимиром Плахотнюком, ныне беглым олигархом, которого в Молдавии называли узурпатором власти.

Во-вторых, та же Санду, несмотря на условно прозападную ориентацию, вовсе не отрицает продолжения сотрудничества с Россией. Кроме того, в отличие от Додона, она не замечена в связях с Плахотнюком, который олицетворяет собой не просто прозападный, а откровенно антироссийский политический фланг. В-третьих, победа Санду, случись она в ноябре, не отменяет того факта, что лидирующей партией в стране, вероятнее всего, всё равно останется пророссийская Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). А значит, даже при поражении Додона у Москвы сохранятся рычаги влияния на ситуацию.

Однако, как уже отмечали в беседах с NEWS.ru эксперты, гораздо более важной проблемой, чем исход президентских выборов, для Молдавии остаётся пребывание в государственных институтах людей Плахотнюка. Сам олигарх только в России является фигурантом трёх уголовных дел, но по-прежнему находится на свободе. И независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах, молдавскому президенту придётся проделать большую работу по искоренению «плахотнюковских кадров».