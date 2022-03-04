Нарышкин: у России есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие

Служба внешней разведки России располагает данными о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, Киев сохранил техниче­ский потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможно­сти у него гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи.

По данным рос­сийского Министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия и эти возможно­сти у неё гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи. По поступающим в СВР разведданным, работы на этом на­правлении на Украине велись, — сказал Нарышкин, слова которого приводятся на сайте Службы внешней разведки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может себе позволить, чтобы Украина получила в своё распоряжение ядерное оружие. Он сообщил, что военная спецоперация России на Украине направлена на разоружение Киева. Министр также отметил, что «третья мировая война стала бы ядерной и разрушительной».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходит 3 марта в Белоруссии. Он стартовал в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах.