Наоми Кэмпбелл подала в суд против российского миллиардера

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл решила судиться с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Манекенщица обратилась в суд Лондона, чтобы заставить бывшего возлюбленного вернуть ей вещи.
Как
По информации издания, 50-летняя Кэмпбелл не злится на поступок Доронина.
Дело не только в деньгах — для них это игра. Всё дело в любви к власти, — объяснил общий знакомый знаменитостей.
Владислав Доронин был в отношениях с Наоми Кэмпбелл пять лет, с 2008 по 2013 год. Во время отношений бизнесмен дарил модели роскошные подарки, в том числе недвижимость и поездки на яхте. По оценке бизнесмена, стоимость имущества, которое находится у манекенщицы, — более $3 млн.
Как писал NEWS.ru ранее, 22 мая 2020 года Наоми Кэмпбелл отметила своё 50-летие. За годы своей карьеры Чёрная Пантера стала иконой стиля и олицетворением современного мира моды.
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