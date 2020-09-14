Наоми Кэмпбелл подала в суд против российского миллиардера

https://static.news.ru/photo/548fe6dc-f6a7-11ea-8068-fa163e074e61_660.jpg Наоми Кэмпбелл и Вячеслав Доронин Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл решила судиться с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Манекенщица обратилась в суд Лондона, чтобы заставить бывшего возлюбленного вернуть ей вещи.

Как сообщает New York Post, она требовала их возвращения в течение многих лет, однако до сих пор эти вещи находятся во владении Доронина. В свою очередь представитель бизнесмена Пол Оконнор заявил, что его клиент пытался уладить все финансовые вопросы в частном порядке, однако его попытки оказались безуспешными. В связи с этим Доронин обратился с иском в суд. Он потребовал вернуть крупную сумму денег, которую он одолжил модели, пока они были в отношениях, а также некоторую его собственность.

По информации издания, 50-летняя Кэмпбелл не злится на поступок Доронина.

Дело не только в деньгах — для них это игра. Всё дело в любви к власти, — объяснил общий знакомый знаменитостей.

Владислав Доронин был в отношениях с Наоми Кэмпбелл пять лет, с 2008 по 2013 год. Во время отношений бизнесмен дарил модели роскошные подарки, в том числе недвижимость и поездки на яхте. По оценке бизнесмена, стоимость имущества, которое находится у манекенщицы, — более $3 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, 22 мая 2020 года Наоми Кэмпбелл отметила своё 50-летие. За годы своей карьеры Чёрная Пантера стала иконой стиля и олицетворением современного мира моды.