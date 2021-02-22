Наказание для детей за нелюбовь к родному языку призвали усилить на Украине

https://static.news.ru/photo/91cfee5c-7636-11eb-a3ba-96000091f725_660.jpg Остап Дроздов Фото: facebook.com/ostap.drozdov

Журналист из Львова Остап Дроздов призвал власти Украины усилить наказание за неуважение родного языка для жителей страны, особенно для несовершеннолетних.

По его словам, сейчас «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».

Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет, — отметил Дроздов в эфире «4 канала».

Журналист считает, что следует изменить закон о языковой политике. Это позволит наказывать за публичное неуважение украинского языка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15-летнюю школьницу из Киева затравили в соцсетях за её признание. Она заявила, что в украинской столице все говорят на русском языке. Девочка выпустила ролик в TikTok, в котором в грубой форме призвала не навязывать украинцам язык, который им может не нравиться. После того как неё обрушилась волна хейта, девочке пришлось извиняться за свои слова.