Начитавшаяся симптомов болезней британка хотела покончить с собой

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Жительница города Кардифф в Великобритании целыми днями читала симптомы болезней и самостоятельно ставила себе страшные диагнозы. В итоге она чуть не покончила жизнь самоубийством.

Чтение в Интернете медицинских статей занимало у 26-летней Шерелле Фарруджи до девяти часов день. Взволнованные родственники отняли у неё смартфон, однако девушка продолжала искать информацию при помощи компьютеров в библиотеке.

Я бы гуглила при любой возможности. У меня была лимфома, затем рак груди — я перенесла почти все виды рака, — вспоминает она.

В итоге британка довела себя до такого безумия, что у неё начались настоящие припадки, и она попыталась покончить с собой.

Фарруджа рассказала, что всё началось после рождения дочери три года назад.

После того как у меня родилась Уиллоу, мой первый ребёнок, примерно через две недели я обнаружила опухший лимфатический узел в паху. Я решила найти информацию в Интернете, чего никогда раньше не делала. До этого я просто звонила доктору. Буквально так я совершила свою первую фатальную ошибку, — поделилась девушка.

В один из дней она читала симптомы болезней около шести часов без перерыва и в конце концов убедила себя, что у неё лимфома.

Избавиться от ужасной зависимости британке помогли врачи. Благодаря им она «ведёт себя хорошо» уже около года, передаёт The Sun.

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