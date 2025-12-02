Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 23:32

На Западе зафиксировали провал программы «молодежного контракта» на Украине

Reuters: первые новобранцы ВСУ из программы «молодежный контракт» уже не служат

Ни один из первых участников «молодежного контракта» ВСУ не остался в строю. Агентство Reuters изучило судьбы 11 призывников, и итог неутешителен.

Согласно расследованию, четверо получили тяжелые ранения, трое числятся пропавшими без вести, двое дезертировали. Также зафиксированы случай самоубийства и тяжелой болезни. Программа, призванная пополнить истощенные войска, где средний возраст бойца — 47 лет, столкнулась с суровой реальностью.

Я пожалел, что подписал контракт. Я думал, что попробую и заработаю немного денег. Но это обернулось против меня, — рассказал один из дезертиров.

Об этом 18-летний мужчина сообщил агентству в ходе телефонного интервью из неназванной страны. Он не исключил возвращения в армию, но лишь при условии перевода в другую часть из-за конфликтов с командирами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли порядка 1415 военнослужащих. Как уточнила пресс-служба в Минобороны РФ, цифры отражают результаты действий российских группировок войск на различных направлениях в зоне спецоперации.




ВСУ
контракты
потери
дезертиры
