На Западе признались в невозможности прожить без России и Китая CNN: Запад не сможет прожить без Китая и России

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США и их союзники не смогут нормально существовать в отсутствии энергии из России и товаров из Китая. Такое мнение высказал в эфире CNN журналист Фарид Закария. При этом он сослался на мнение представителя Европейского союза.

Крупный европейский чиновник заявил мне, что мы не сможем прожить без российских энергоресурсов и китайского рынка, — сказал журналист, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Он также допустил, что Запад, несмотря на текущую ситуацию, мог бы установить более тесные отношения с Пекином.

Ранее энергоэксперт Станислав Митрахович допустил, что эмбарго и санкции рано или поздно должны затронуть и российский газ, но в ближайшее время этого не произойдет. По его словам, Европа нуждается в СПГ, а последствия ограничений его поставок будут крайне негативными для региона. Он подчеркнул, что введение санкций в отношении российского газа может напугать других поставщиков сырья, что приведет к еще большему ухудшению ситуации на местном рынке энергоресурсов.