Энергоэксперт предрек введение санкций в отношении российсого СПГ Энергоэксперт Митрахович: в будущем Запад обложит санкциями российский СПГ

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Эмбарго и санкции рано или поздно должны затронуть и российский газ, но в ближайшее время этого не произойдет, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, Европа нуждается в СПГ, а последствия ограничений его поставок будут крайне негативными для региона. Он подчеркнул, что введение санкций в отношении российского газа может напугать других поставщиков сырья, что приведет к еще большему ухудшению ситуации на местном рынке энергоресурсов.

Логика эмбарго и санкций должна добраться до газа, но это произойдет не прямо сейчас <...> Последствия ограничений на СПГ будут крайне негативными, нельзя назвать эту политику рациональной. Такие санкции испугают других поставщиков сырья и ухудшат ситуацию на европейском рынке, — пояснил Митрахович.

Эксперт отметил, что на данный момент Запад сделал паузу в давлении на Россию. В это время США и их союзники продолжат оценивать работу российской энергетики в условиях эмбарго ЕС на импорт нефти и потолка цен G7. При этом он подчеркнул, что спустя время недружественные страны ужесточат свою политику.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал усилить давление на Россию. Он предложил ввести предельные цены на российский СПГ, поставки которого на европейский рынок в 2022 году серьезно выросли.

Энергоэксперт Станислав Митрахович ранее заявил, что российские энергоресурсы продолжают поступать в Европу даже после введения санкций и ограничений, а в будущем объем таких поставок может вырасти. Он напомнил, что российский СПГ и трубопроводный газ все еще не попали под санкции, но это может измениться. Также он рассказал о санкционных поблажках для некоторых стран, благодаря чему они продолжат свое сотрудничество с Россией.