На юге Японии начнут массовые эвакуации из-за тайфуна NHK: более 46 тысяч человек предписано эвакуировать из-за тайфуна на юге Японии

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Японии власти выдали предписание об экстренной эвакуации 46,2 тысячи жителей города Нандзе на юге страны. Причиной стало приближение тайфуна «Мавар». Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что для прибрежных районов действует предписание четвертого типа из пяти уровней опасности, которое предполагает эвакуацию в безопасные места. Для остальных частей города введено предписание третьего уровня, призывающее к ранней эвакуации пожилых и маломобильных категорий населения.

По данным СМИ, в регионе возник риск схождения оползней и выхода рек из берегов. Также тайфун из-за резкого изменения атмосферного давления может вызвать сильные дожди в некоторых районах острова Хонсю.

В настоящее время в пределах тайфуна скорость ветра составляет 30 метров в секунду, порывы достигают 45 метров в секунду. Тайфуну присвоен порядковый номер 2. Сейчас он находится к югу от Окинавы. Ожидается, что в ближайшие сутки он поменяет направление на северо-восточное и пройдет к югу от основной части Японского архипелага.

Ранее сообщалось, что на остров Гуам в США надвигается мощнейший за последние 20 лет тайфун «Мавар». Проживающих на территории острова призвали спрятаться от стихийного бедствия, поскольку тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени. Местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и укрыться в бетонных постройках. На острове проживают более 172 тысяч американцев, включая военнослужащих армии США.