18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

На Украине заявили о потере Вашингтоном влияния в мире

Энергетический эксперт Марунич: Украина стала «разменной монетой» для США
05:30, 31 декабря 2021
На Украине заявили о потере Вашингтоном влияния в мире Фото: White House/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Недопущение улучшения отношений между Россией и Китаем является для Вашингтона задачей номер один, заявил украинский энергетический эксперт Дмитрий Марунич. Поэтому сближение Москвы и Пекина свидетельствует о потере США своего влияния в мировой политике, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Эксперт считает, что для решения своего главного вопроса Вашингтон готов «торговать Украиной».

Для Штатов действительно очень важно не допустить достаточно серьёзного сближения Пекина и Москвы — это вопрос номер один, а не Украина или Сирия. Штаты уже потеряли монополию на геополитику, их влияние в мире снижается и будет ещё более быстрыми темпами снижаться, если будет такой союз, поэтому Украина будет только разменной монетой, — подчеркнул Марунич.

Он добавил, что в Вашингтоне в любом случае будут говорить об Украине, но только для того, чтобы добиться собственных целей.

Ранее стало известно, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео