На Украине заявили о потере Вашингтоном влияния в мире

Недопущение улучшения отношений между Россией и Китаем является для Вашингтона задачей номер один, заявил украинский энергетический эксперт Дмитрий Марунич. Поэтому сближение Москвы и Пекина свидетельствует о потере США своего влияния в мировой политике, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Эксперт считает , что для решения своего главного вопроса Вашингтон готов «торговать Украиной».

Для Штатов действительно очень важно не допустить достаточно серьёзного сближения Пекина и Москвы — это вопрос номер один, а не Украина или Сирия. Штаты уже потеряли монополию на геополитику, их влияние в мире снижается и будет ещё более быстрыми темпами снижаться, если будет такой союз, поэтому Украина будет только разменной монетой, — подчеркнул Марунич.

Он добавил, что в Вашингтоне в любом случае будут говорить об Украине, но только для того, чтобы добиться собственных целей.

Ранее стало известно, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.