На Украине заявили о попытке покушения на одного из министров

Правоохранительные органы Украины задержали неизвестных людей, которые готовили покушение на одного из министров. Подробности не сообщаются, однако в МВД страны заявили, что скоро состоится брифинг с участием главы ведомства Дениса Монастырского.

18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации украинских СМИ, целью покушения был министр аграрной политики Роман Лещенко.

Ранее было совершено покушение на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Он полагает, что покушение на него совершено с целью запугать действующую власть. В МВД страны придерживаются противоположного мнения — целью покушения было именно убийство чиновника.

Советник главы государства добавил, что причиной инцидента не могут быть конфликты внутри президентской команды, поскольку таковых нет.

Он добавил, что команду Зеленского напугать не удастся и начатые реформы, в том числе по борьбе с преступностью, будут продолжены.

Покушение на Шефира было совершено 22 сентября под Киевом. Неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматического оружия. Советник Зеленского не пострадал, ранения получил его водитель, который в настоящее время находится в реанимации в тяжёлом состоянии.