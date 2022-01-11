На Украине заявили, что Зеленский испортил отношения с ФРГ

Плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и властей Германии свели на нет перспективы сотрудничества между странами, заявил бывший депутат Рады Тарас Черновол. Всё началось с того, что украинский лидер жёстко обидел Ангелу Меркель, когда она была ещё канцлером, отметил политик в статье, опубликованной изданием «Главред».

В отношениях Германии с Украиной будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор. Зеленский умудрился несколько раз очень жёстко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции, — подчеркнул Черновол.

По его словам, в ходе визита в Берлин Зеленский отказался встретиться с лидером «Зелёных» Анналеной Бербок, ныне занимающей пост главы МИД ФРГ. Также он не стал налаживать связи с представителями СДПГ.

Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину, — считает политик.

Он указал и на введённый Германией запрет на продажу Украине оружия по линии НАТО. Это решение Берлина является «бедой» и «серьёзной проблемой» для Киева, заключил Черновол.

Ранее стало известно, что украинский посол в Германии Андрей Мельник пригрозил Берлину «последствиями», если страна не продаст Киеву оружие. По словам дипломата, ФРГ должна срочно обеспечить Украину вооружением, так как у неё есть право на самооборону. Дипломат пояснил, что отказ от поставок оборонительного оружия может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений.