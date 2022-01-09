Украина пригрозила Германии за отказ продавать оружие

Украинский посол в Германии Андрей Мельник пригрозил Берлину «последствиями», если страна не продаст Киеву оружие. По словам дипломата, ФРГ должна срочно обеспечить Украину вооружением, так как у неё есть право на самооборону. Об этом сообщает ТАСС.

Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону, — заявил Мельник.

Он добавил, что Берлин несёт моральную ответственность за Украину, как и за Израиль. Дипломат пояснил, что отказ от поставок оборонительного оружия может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений.

Ранее экс-министр обороны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и властям в целом следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса. Он призвал Зеленского перестать «морочить себе голову». Главным аргументом, по мнению бывшего министра обороны, является то, что до 80% людей в Донбассе хотят в Россию. Он добавил, что в этом регионе царит «русский дух».